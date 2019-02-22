Картинки дня: 22 февраля 2019 года, пятница

Фанаты питерского "Зенита" устроили огненное файер-шоу своей команде перед игрой с "Фенербахче" в Лиге Европы. Команда победила 3:1 турок и вышла в 1/8 финала еврокубка

В бельгийской столице прошел показ платьев из шоколада

В польском Гданьске три мужчины снесли памятник католическому священнику Генрику Янковскому. Ранее несколько изданий публиковали материалы о том, что духовник экс-президента страны Леха Валенсы много лет совращал несовершеннолетних

Глеб Ретивых принес сборной России первую медаль на стартовавшем чемпионате мира по лыжным гонкам в австрийском Зеефельде. В спринте свободным стилем он завоевал "бронзу"

Масштабные международные военные учения проходят в Турции в провинции Карс

В Лас-Вегасе впервые за десятилетие выпал снег

Российский футбольный клуб "Краснодар" пробился в 1/8 финала Лиги Европы. Краснодарцы в ответном матче сыграли вничью с немецким "Байером" со счетом 1:1 и прошли в следующую стадию турнира

На внеочередной конференции Российского футбольного союза в Москве состоялись выборы нового президента организации. Им стал председатель совета директоров питерского "Зенита" Александр Дюков

Американская компания SpaceX вывела в космос индонезийский спутник связи PSN-6 и лунный космический аппарат "Берешит" израильской компании SpaceIL