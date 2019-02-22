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Картинки дня: 23 февраля 2019 года, суббота

Лыжник взлетает над австрийским Инсбруком во время очередного этапа Кубка мира по прыжкам с трамплина.

Лефортовский суд Москвы продлил до 28 мая срок содержания под стражей гражданина четырех стран Пола Уилана, задержанного по подозрению в шпионаже.

Автобусы с беженцами движутся по сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко во время пресс-конференции.

Очередь у банкомата в столице африканского государства Зимбабве.

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков избран президентом Российского футбольного союза.

Палестинцы жгут портрет президента США Дональда Трампа во время беспорядков в Секторе Газа.

Японская космическая станция «Хаябуса-2» впервые передала на Землю фотографии после первого выстрела зондом по астероиду для забора грунта.

Разрушенный многолетней гражданской войной район в ливийском городе Бенгази.
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