Картинки дня: 24 февраля 2019 года, воскресенье

Юные защитники отечества продемонстрировали свою выучку на празднике в честь Дня защитника отечества в Евпатории.
В Париже вновь прошли шествия движения "желтых жилетов".
Похороны палестинского подростка, погибшего в ходе беспорядков в Секторе Газа.
В Москве коммунисты отметили шествием праздник 23 февраля.
Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата у стен Кремля в Москве.
Власти колумбийского города Медельин снесли дом наркобарона Пабло Эскобара.
В столице Алжира проходят демонстрации против выдвижения действующего президента Алжира Абдельазиза Бутефлики на пятый срок.
Рынок с яркими тканями и разного рода украшениями для костюмов в бразильском Рио-де-Жанейро, где готовятся провести традиционный карнавал.
Предвыборные рекламные щиты на улицах Киева.