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Картинки дня: 24 февраля 2019 года, воскресенье

Юные защитники отечества продемонстрировали свою выучку на празднике в честь Дня защитника отечества в Евпатории.

В Париже вновь прошли шествия движения "желтых жилетов".

Похороны палестинского подростка, погибшего в ходе беспорядков в Секторе Газа.

В Москве коммунисты отметили шествием праздник 23 февраля.

Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата у стен Кремля в Москве.

Власти колумбийского города Медельин снесли дом наркобарона Пабло Эскобара.

В столице Алжира проходят демонстрации против выдвижения действующего президента Алжира Абдельазиза Бутефлики на пятый срок.

Рынок с яркими тканями и разного рода украшениями для костюмов в бразильском Рио-де-Жанейро, где готовятся провести традиционный карнавал.

Предвыборные рекламные щиты на улицах Киева.
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