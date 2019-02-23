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На территории ВДНХ состоялся VIII Флешмоб "Растопим лед вместе", приуроченный к Году предупреждения в системе МЧС России.

На территории ВДНХ состоялся VIII Флешмоб "Растопим лед вместе", приуроченный к Году предупреждения в системе МЧС России.

На территории ВДНХ состоялся VIII Флешмоб "Растопим лед вместе", приуроченный к Году предупреждения в системе МЧС России.

На территории ВДНХ состоялся VIII Флешмоб "Растопим лед вместе", приуроченный к Году предупреждения в системе МЧС России.

На территории ВДНХ состоялся VIII Флешмоб "Растопим лед вместе", приуроченный к Году предупреждения в системе МЧС России.

На территории ВДНХ состоялся VIII Флешмоб "Растопим лед вместе", приуроченный к Году предупреждения в системе МЧС России.

На территории ВДНХ состоялся VIII Флешмоб "Растопим лед вместе", приуроченный к Году предупреждения в системе МЧС России.

На территории ВДНХ состоялся VIII Флешмоб "Растопим лед вместе", приуроченный к Году предупреждения в системе МЧС России.

На территории ВДНХ состоялся VIII Флешмоб "Растопим лед вместе", приуроченный к Году предупреждения в системе МЧС России.

На территории ВДНХ состоялся VIII Флешмоб "Растопим лед вместе", приуроченный к Году предупреждения в системе МЧС России.

На территории ВДНХ состоялся VIII Флешмоб "Растопим лед вместе", приуроченный к Году предупреждения в системе МЧС России.
Новости 24
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