На территории ВДНХ состоялся VIII Флешмоб "Растопим лед вместе", приуроченный к Году предупреждения в системе МЧС России.

На территории ВДНХ состоялся VIII Флешмоб "Растопим лед вместе", приуроченный к Году предупреждения в системе МЧС России.

На территории ВДНХ состоялся VIII Флешмоб "Растопим лед вместе", приуроченный к Году предупреждения в системе МЧС России.

На территории ВДНХ состоялся VIII Флешмоб "Растопим лед вместе", приуроченный к Году предупреждения в системе МЧС России.

На территории ВДНХ состоялся VIII Флешмоб "Растопим лед вместе", приуроченный к Году предупреждения в системе МЧС России.

На территории ВДНХ состоялся VIII Флешмоб "Растопим лед вместе", приуроченный к Году предупреждения в системе МЧС России.

На территории ВДНХ состоялся VIII Флешмоб "Растопим лед вместе", приуроченный к Году предупреждения в системе МЧС России.

На территории ВДНХ состоялся VIII Флешмоб "Растопим лед вместе", приуроченный к Году предупреждения в системе МЧС России.

На территории ВДНХ состоялся VIII Флешмоб "Растопим лед вместе", приуроченный к Году предупреждения в системе МЧС России.

На территории ВДНХ состоялся VIII Флешмоб "Растопим лед вместе", приуроченный к Году предупреждения в системе МЧС России.

На территории ВДНХ состоялся VIII Флешмоб "Растопим лед вместе", приуроченный к Году предупреждения в системе МЧС России.