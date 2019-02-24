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Картинки дня: 25 февраля 2019 года, понедельник

В Москве прошел Марш памяти убитого в феврале 2015 года политика Бориса Немцова.

Сотни жителей Газы призвали к отставке председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса из-за ухудшения экономической ситуации в Палестине.

На чемпионате мира по лыжным видам спорта в Австрии лыжники Глеб Ретивых и Александр Большунов завоевали "серебро" в командном спринте классическим стилем.

Житель столицы Нигерии слушает новости о ходе голосования на выборах.

В Ханое выпустили сувениры к предстоящей встрече Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

Девушка готовится к выходу на модный подиум на курсах моделей в столице Боливии.

В Японии отметили 30-летие пребывания на престоле Императора Акихито.

Оппозиционер ведет обстрел солдат армии Венесуэлы во время беспорядков у границы с Бразилией.

Под Красноярском прошли заезды Первого чемпионата Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по сноукайтингу.
Новости 24
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