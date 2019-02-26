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Картинки дня: 26 февраля 2019 года, вторник

Охранники Ким Чен Ына следуют за его бронированным лимузином по улицам Ханоя.

Противники любых переговоров с Ким Чен Ыном провели пикет в Сеуле.

Боец национальной гвардии Венесуэлы перебежал в лагерь противников президента Мадуро на границе с Колумбией.

Неизвестный художник покрыл кусочками зеркал старый бункер на северном побережье Франции.

Палестинцы провели митинг поддержки Махмуда Аббаса на фоне выступлений недовольных его политикой.

Шлем гвардейца, охраняющего Елисейский дворец в Париже.

Британский принц Гарри с супругой посетили древние улицы столицы Марокко.

Модель во время показа коллекции Александры Моура на Неделе моды в Милане.

Российский конькобежец Павел Кулижников завоевал "золото" на чемпионате мира в спринтерском многоборье, став трехкратным чемпионом мира в этой дисциплине.
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