Картинки дня: 26 февраля 2019 года, вторник

Охранники Ким Чен Ына следуют за его бронированным лимузином по улицам Ханоя.
Противники любых переговоров с Ким Чен Ыном провели пикет в Сеуле.
Боец национальной гвардии Венесуэлы перебежал в лагерь противников президента Мадуро на границе с Колумбией.
Неизвестный художник покрыл кусочками зеркал старый бункер на северном побережье Франции.
Палестинцы провели митинг поддержки Махмуда Аббаса на фоне выступлений недовольных его политикой.
Шлем гвардейца, охраняющего Елисейский дворец в Париже.
Британский принц Гарри с супругой посетили древние улицы столицы Марокко.
Модель во время показа коллекции Александры Моура на Неделе моды в Милане.
Российский конькобежец Павел Кулижников завоевал "золото" на чемпионате мира в спринтерском многоборье, став трехкратным чемпионом мира в этой дисциплине.