Картинки дня: 27 февраля 2019 года, среда

Школьники размахивают флажками Вьетнама и США во время прибытия делегаций на саммит "США-КНДР" в Ханое.

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса держит в руках фотографии во время заседания совета безопасности ООН.

Сторонники действующего президента Нигерии Мухаммаду Бухари празднуют его победу на выборах, состоявшихся в минувшую субботу.

Сотрудники автомобильного завода "Форд" в Бразилии вышли на митинги протеста против закрытия предприятия.

Теплая весенняя погода в одном из парков Брюсселя.

Показ новой коллекции Dior на Неделе моды в Париже.

Противница Брэксита прячется от солнца в ходе пикета у здания парламента в Лондоне.

Украинская певица Maruv, победившая в национальном отборе на Евровидение, не поедет на конкурс из-за разногласий относительно правил участия в конкурсе.

В немецком Майнце готовят платформы с карикатурными политическими фигурами для предстоящего карнавала.