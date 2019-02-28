Фотогалереи
Картинки дня: 28 февраля 2019 года, четверг

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын провели первый день переговоров в Ханое.

Пара туристов фотографируется на маковом поле у озера Элсинор в Калифорнии.

Спасатель вызволяет машиниста поезда, оказавшегося заблокированным в результате аварии в бразильском Рио.

На чемпионате мира по лыжным видам спорта российский лыжник Александр Бессмертных завоевал серебряную медаль по итогам индивидуальной гонки на 15 км классическим стилем.

На Главный железнодорожный вокзал Ростова прибыл демонстрационный поезд «Сирийский перелом» с вооружением и техникой, изъятыми у сирийских боевиков.

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Министерство здравоохранения Египта подтвердило гибель 20 человек в результате столкновения двух поездов на вокзале в Каире.

Украинский комик и кандидат в президенты страны Владимир Зеленский во время записи юмористического телешоу в Киеве.

Цветными ленточками украшено ограждение, разделяющее КНДР от Южной Кореи в демилитаризованной зоне.
Новости 24
Трамп заявил, что США проведут инспекцию ядерных объектов Северной Кореи
Россия к концу 2020-х годов рассчитывает построить два эсминца типа "Лидер"
В управлении делами президента прокомментировали закупку сигарет подведомственной организацией
Трамп рассказал о досрочно завершившемся саммите США-КНДР
В Госдуме предлагают учредить в России День без смартфона
Путин наградил Михаила Жванецкого орденом "За заслуги перед Отечеством"
Немецкая газета назвала "восстание" Хуана Гуайдо "провалом"
На Земле усилилась магнитная буря
Трамп и Ким Чен Ын покинули место проведения саммита США-КНДР до его завершения
СМИ: индийские военные ответили огнем на обстрел со стороны пакистанского Кашмира
Фигуристы из Самарской области поборются за призовые места на Всемирной универсиаде
В Минтруде опровергли информацию о массовых увольнениях весной
Венесуэла из-за санкций США увеличила экспорт нефти в Индию и Европу
Абэ не исключил возможность переизбрания на должность премьера на четвертый срок
Под сокращения весной могут попасть 115 тысяч россиян
Вашингтон и Пхеньян выступают за обоюдное открытие представительств
Пакистан обстрелял ряд населенных пунктов в индийском Кашмире
Ритейлеры просят ФАС возбудить дело против Visa и Mastercard
Река Русская затопила город в Калифорнии