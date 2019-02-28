Картинки дня: 28 февраля 2019 года, четверг

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын провели первый день переговоров в Ханое.

Пара туристов фотографируется на маковом поле у озера Элсинор в Калифорнии.

Спасатель вызволяет машиниста поезда, оказавшегося заблокированным в результате аварии в бразильском Рио.

На чемпионате мира по лыжным видам спорта российский лыжник Александр Бессмертных завоевал серебряную медаль по итогам индивидуальной гонки на 15 км классическим стилем.

На Главный железнодорожный вокзал Ростова прибыл демонстрационный поезд «Сирийский перелом» с вооружением и техникой, изъятыми у сирийских боевиков.

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Министерство здравоохранения Египта подтвердило гибель 20 человек в результате столкновения двух поездов на вокзале в Каире.

Украинский комик и кандидат в президенты страны Владимир Зеленский во время записи юмористического телешоу в Киеве.

Цветными ленточками украшено ограждение, разделяющее КНДР от Южной Кореи в демилитаризованной зоне.