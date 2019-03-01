Картинки дня: 1 марта 2019 года, пятница

В Венской государственной опере прошел традиционный бал.

Тропинки в студенческом городке Кэмбриджа от снега очищает полуавтоматический робот "Чомпер".

Жертвами теракта в столице Сомали городе Могадишо стали более 20 человек. Смертник взорвал начиненный взрывчаткой автомобиль в центре города.

На заседании совбеза ООН Россия и Китай наложили вето на подготовленный американцами проект резолюции по Венесуэле, в котором говорилось в том числе о проведении в стране новых президентских выборов.

Сборная России завоевала бронзовую медаль в женской лыжной эстафете 4х5 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта.

В Сеуле воссоздали шествие с требованием независимости от японской оккупации, прошедшее сто лет назад в 1919 году.

В Кельне начался один из самых ярких весенних карнавалов Европы.

Перед заседанием коллегии МВД президент Путин в здании ведомства осмотрел перспективные российские образцы оружия для полицейских.

Московский суд оставил под арестом главу инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви, который обвиняется в финансовом мошенничестве в крупном размере.