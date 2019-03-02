Фотогалереи
Картинки дня: 2 марта 2019 года, суббота

С мыса Канаверал во Флориде стартовал первый в истории частный пилотируемый космический корабль Dragon-2. Он отправился в демонстрационную миссию к МКС

Российские лыжники Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Александр Большунов и Сергей Устюгов стали серебряными призерами чемпионата мира в австрийском Зеефельде

Северное сияние украсило небо над полярной частью Финляндии

Гроза разразилась над островом Мальта

Красивая радуга встала над палестинским городом Газа

В первый день весны Москву завалило снегом

В Минске почтили память жертв еврейского погрома 2 марта 1942 года

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын завершил в субботу официальный визит в Социалистическую Республику Вьетнам и отправился в Пхеньян

Река под названием Русская затопила сразу несколько населенных пунктов на севере американского штата Калифорния
Новости 24
В ФРГ признали, что российская ракета «Циркон» превзошла ожидания Запада
Тульский "Арсенал" выиграл 2:0 у московского ЦСКА в 18 туре чемпионата России по футболу
Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Жореса Алферова
Илон Маск опубликовал кадры из кабины новейшего корабля Dragon-2
Путин выразил соболезнования родным и близким Алферова
Впервые Россию с официальным визитом посетит гендиректор ЮНЕСКО
Похороны Жореса Алферова пройдут в Санкт-Петербурге
Глав МИД Германии поздравил Горбачева с днем рождения
Испанские СМИ сравнили Серхио Рамоса со Сталиным
В Думу внесен законопроект о реестре лиц, которые не могут усыновлять детей
Россия готова противостоять военной стратегии США "Троянский конь"
Неизвестный угнал у безработной москвички Mercedes за 5,5 млн рублей
Глава Генштаба рассказал, к какой войне готовятся соперники России
Мужчина зарезал жену и ребенка на северо-востоке Москвы
Порошенко решил повысить денежное обеспечение воюющим в Донбассе