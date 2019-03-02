Картинки дня: 2 марта 2019 года, суббота

С мыса Канаверал во Флориде стартовал первый в истории частный пилотируемый космический корабль Dragon-2. Он отправился в демонстрационную миссию к МКС
Российские лыжники Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Александр Большунов и Сергей Устюгов стали серебряными призерами чемпионата мира в австрийском Зеефельде
Северное сияние украсило небо над полярной частью Финляндии
Гроза разразилась над островом Мальта
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В первый день весны Москву завалило снегом
В Минске почтили память жертв еврейского погрома 2 марта 1942 года
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын завершил в субботу официальный визит в Социалистическую Республику Вьетнам и отправился в Пхеньян
Река под названием Русская затопила сразу несколько населенных пунктов на севере американского штата Калифорния