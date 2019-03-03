Картинки дня: 3 марта 2019 года, воскресенье

В Бразилии стартовал грандиозный ежегодный карнавал
На Неделе моды в Париже стоялся показ Tommy Hilfiger
На берег в Южной Калифорнии выбросило рыбу больше двух метров в длину. Сначала ее приняли за обычную луну-рыбу, но потом выяснилось, что таких животных никогда не видели в Северной Америке
В Красноярске состоялась церемония открытия зимней Универсиады-2019
Северо-восточные штаты накрыл снегопад
В Белграде несколько тысяч человек провели акцию протеста против действующего правительства и президента страны Александра Вучича
Президент России Владимир Путин лично вручил медали зимней Универсиады в Красноярске первым победителям соревнований
Поезд военно-исторической акции «Сирийский перелом», отправившийся из Москвы по городам России 23 февраля, прибыл в Севастополь
Националисты разместили в центре Киева на майдане Незалежности большой баннер с требованием посадить действующего президента Украины Петра Порошенко