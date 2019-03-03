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Картинки дня: 3 марта 2019 года, воскресенье

В Бразилии стартовал грандиозный ежегодный карнавал

На Неделе моды в Париже стоялся показ Tommy Hilfiger

На берег в Южной Калифорнии выбросило рыбу больше двух метров в длину. Сначала ее приняли за обычную луну-рыбу, но потом выяснилось, что таких животных никогда не видели в Северной Америке

В Красноярске состоялась церемония открытия зимней Универсиады-2019

Северо-восточные штаты накрыл снегопад

В Белграде несколько тысяч человек провели акцию протеста против действующего правительства и президента страны Александра Вучича

Президент России Владимир Путин лично вручил медали зимней Универсиады в Красноярске первым победителям соревнований

Поезд военно-исторической акции «Сирийский перелом», отправившийся из Москвы по городам России 23 февраля, прибыл в Севастополь

Националисты разместили в центре Киева на майдане Незалежности большой баннер с требованием посадить действующего президента Украины Петра Порошенко
Новости 24
Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX пристыковался к МКС
В Южной Калифорнии на берег выбросило двухметровую рыбу, особей которой ранее никто не видел
На юге Москвы вспыхнул пожар на судне
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Россия за сутки зафиксировала семь нарушений перемирия в Сирии
Лавров заявил, что "сделка века" США по палестино-израильскому конфликту выглядит неприемлемой для палестинцев
СМИ назвали возможную причину досрочного завершения саммита США и КНДР
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Сирийские курды будут настаивать на внесении изменений в конституцию страны
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