Картинки дня: 4 марта 2019 года, понедельник

Тысячи людей приняли участие в традиционной «Битве апельсинов», которая является частью ежегодного карнавала и проходит в итальянском городе Ивреа

В Рио-де-Жанейро продолжается ежегодный карнавал. По оценке местных властей, ожидается, что участие в нём примут около семи миллионов человек, среди которых 1,5 миллиона туристов

Космический корабль Dragon-2 компании SpaceX успешно состыковался с модулем американского сегмента Международной космической станции

На Неделе моды в Париже прошел показ Valentino

В районе поселка Ивановка Сакского района Крыма бушует сильный пожар. Горят сушие камыши

По меньшей мере 23 человека стали жертвами торнадо, который в воскресенье обрушился на округ Ли американского штата Алабама

Российский лыжник Александр Большунов стал серебряным призером в марафоне на 50 км на чемпионате мира в Австрии

Поезд военно-исторической акции «Сирийский перелом», отправившийся из Москвы по городам России 23 февраля, прибыл в Севастополь

В Алжире возобновились акции протеста против решения президента страны Абдель Азиза Бутефлики выдвинуть свою кандидатуру на пятый срок