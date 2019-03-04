Картинки дня: 4 марта 2019 года, понедельник

Тысячи людей приняли участие в традиционной «Битве апельсинов», которая является частью ежегодного карнавала и проходит в итальянском городе Ивреа
В Рио-де-Жанейро продолжается ежегодный карнавал. По оценке местных властей, ожидается, что участие в нём примут около семи миллионов человек, среди которых 1,5 миллиона туристов
Космический корабль Dragon-2 компании SpaceX успешно состыковался с модулем американского сегмента Международной космической станции
На Неделе моды в Париже прошел показ Valentino
В районе поселка Ивановка Сакского района Крыма бушует сильный пожар. Горят сушие камыши
По меньшей мере 23 человека стали жертвами торнадо, который в воскресенье обрушился на округ Ли американского штата Алабама
Российский лыжник Александр Большунов стал серебряным призером в марафоне на 50 км на чемпионате мира в Австрии
Поезд военно-исторической акции «Сирийский перелом», отправившийся из Москвы по городам России 23 февраля, прибыл в Севастополь
В Алжире возобновились акции протеста против решения президента страны Абдель Азиза Бутефлики выдвинуть свою кандидатуру на пятый срок