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Картинки дня: 5 марта 2019 года, вторник

В Бразилии в Рио-де-Жанейро подходит к концу знаменитый ежегодный карнавал. Уже завершился основной парад фестиваля школ самбы

«Лос-Анджелес Гэлакси» около своей арены «Стабхаб Центер» открыл памятник в честь бывшего футболиста сборной Англии Дэвида Бекхэма. Игрок защищал цвета этого калифорнийского клуба с 2007 по 2012 год, провел 124 матча и забил 20 голов

Число погибших в результате торнадо в штате Алабама возросло до 22 человек

Турция проводит масштабные военные учения в Черном море

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На Неделе моды в Париже прошел показ Alexander McQueen

Москвичи отмечают 66-летнюю годовщину смерти Иосифа Сталина. Граждане несут к его могиле цветы, некоторые пришли с флагами СССР и портретами вождя

В Англии прошли похороны бывшего голкипера сборной Англии Гордона Бэнкса, который умер на 82-м году жизни

Дмитрий Медведев начал свою поездку по Европе. Первой страной, которую посетил премьер-министр стала Болгария
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