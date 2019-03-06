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Картинки дня: 6 марта 2019 года, среда

Необычайно красивая гроза разразилась над калифорнийским городом Санта-Барбара

Две команды. Количество игроков не ограничено. Один мяч. Поле — весь город. Ворота в 4 километрах друг от друга. Такой футбольный матч проходит ежегодно в Пепельную среду в городе Эшборн в Дербишире, Англия

В Бразилии в Рио-де-Жанейро завершился легендарный ежегодный карнавал

На Неделе моды в Париже прошел показ Chanel

В штате Алабама торнадо серьезно повредил инфраструктуру, включая местный аэропорт

Американский автоконцерн Ford обсуждает возможность закрытия двух основных заводов в России, которые производят легковые автомобили, в рамках глобальной программы реструктуризации

Король Саудовской Аравии Сальман ибн Абдель-Азиз аль-Сауд принял в своем дворце министра иностранных дел России Сергея Лаврова

Москвичи отметили 66-летнюю годовщину смерти Иосифа Сталина. Граждане несли к его могиле цветы, некоторые пришли с флагами СССР и портретами вождя

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