Картинки дня: 6 марта 2019 года, среда

Необычайно красивая гроза разразилась над калифорнийским городом Санта-Барбара
Две команды. Количество игроков не ограничено. Один мяч. Поле — весь город. Ворота в 4 километрах друг от друга. Такой футбольный матч проходит ежегодно в Пепельную среду в городе Эшборн в Дербишире, Англия
В Бразилии в Рио-де-Жанейро завершился легендарный ежегодный карнавал
На Неделе моды в Париже прошел показ Chanel
В штате Алабама торнадо серьезно повредил инфраструктуру, включая местный аэропорт
Американский автоконцерн Ford обсуждает возможность закрытия двух основных заводов в России, которые производят легковые автомобили, в рамках глобальной программы реструктуризации
Король Саудовской Аравии Сальман ибн Абдель-Азиз аль-Сауд принял в своем дворце министра иностранных дел России Сергея Лаврова
Москвичи отметили 66-летнюю годовщину смерти Иосифа Сталина. Граждане несли к его могиле цветы, некоторые пришли с флагами СССР и портретами вождя
Турция проводит масштабные военные учения в Черном море