Картинки дня: 7 марта 2019 года, четверг

Ставропольская юная казачка демонстрирует умение обращаться с саблями во время празднования Широкой масленицы

Военный пилот Абхинандан Вартхаман, сбитый ВВС Пакистана, стал законодателем моды на усы в Индии

Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели в город Блэкпул, где встретились с местными жителями

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо призвал ЕС усилить санкции против Мадуро

В ряде городов Алжира с новой силой вспыхнули акции протеста после того, как действующий глава государства, 82-летний Абдельазиз Бутефлика заявил об участии в очередных выборах президента

В штате Алабама до сих пор неизвестной остается судьба, по меньшей мере семи человек, пропавших при прохождении торнадо

Канада начала процесс экстрадиции финдиректора Huawei в США . Ваньчжоу была арестована в Ванкувере примерно три месяца назад. Ее задержали в Канаде в конце прошлого года по запросу США. Женщину заподозрили в нарушении антииранских санкций

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с генеральным директором ЮНЕСКО Одре Азуле