Картинки дня: 7 марта 2019 года, четверг

Ставропольская юная казачка демонстрирует умение обращаться с саблями во время празднования Широкой масленицы
Военный пилот Абхинандан Вартхаман, сбитый ВВС Пакистана, стал законодателем моды на усы в Индии
Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели в город Блэкпул, где встретились с местными жителями
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо призвал ЕС усилить санкции против Мадуро
В ряде городов Алжира с новой силой вспыхнули акции протеста после того, как действующий глава государства, 82-летний Абдельазиз Бутефлика заявил об участии в очередных выборах президента
В штате Алабама до сих пор неизвестной остается судьба, по меньшей мере семи человек, пропавших при прохождении торнадо
Канада начала процесс экстрадиции финдиректора Huawei в США . Ваньчжоу была арестована в Ванкувере примерно три месяца назад. Ее задержали в Канаде в конце прошлого года по запросу США. Женщину заподозрили в нарушении антииранских санкций
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с генеральным директором ЮНЕСКО Одре Азуле