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Картинки дня: 8 марта 2019 года, пятница

Торговец трубами отдыхает на своем товаре на рынке индийского Мумбаи.

В последний рабочий день перед праздником 8 марта российские мужчины поспешили поздравить цветами и подарками коллег и сослуживцев прекрасного пола.

Президент России Владимир Путин оседлал коня во время посещения Первого Оперативного полка полиции Главного управления МВД России по Москве.

Празднования Масленицы в центре Москвы.

Палестинцы осматривают воронку после авиаудара израильских ВВС.

Дети из народности Рохинджа играют в лагере для беженцев на территории Бангладеш.

Туристы наслаждаются видами Кубы из классического американского кабриолета.

Работник старинной фабрики по производству лошадей-качалок Братьев Стивенсон работает над головой игрушки.

В Бирмингеме проходят матчи Открытого чемпионата Англии по бадминтону.
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