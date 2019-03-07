Картинки дня: 8 марта 2019 года, пятница

Торговец трубами отдыхает на своем товаре на рынке индийского Мумбаи.
В последний рабочий день перед праздником 8 марта российские мужчины поспешили поздравить цветами и подарками коллег и сослуживцев прекрасного пола.
Президент России Владимир Путин оседлал коня во время посещения Первого Оперативного полка полиции Главного управления МВД России по Москве.
Празднования Масленицы в центре Москвы.
Палестинцы осматривают воронку после авиаудара израильских ВВС.
Дети из народности Рохинджа играют в лагере для беженцев на территории Бангладеш.
Туристы наслаждаются видами Кубы из классического американского кабриолета.
Работник старинной фабрики по производству лошадей-качалок Братьев Стивенсон работает над головой игрушки.
В Бирмингеме проходят матчи Открытого чемпионата Англии по бадминтону.