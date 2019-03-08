Картинки дня: 9 марта 2019 года, суббота

Киевские полицейские задерживают мужчину, пытавшегося сорвать марш феминисток и представителей ЛГБТ-сообщества в центре столицы Украины.
Мальчик выглядывает из грузовика, перевозящего беженцев в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
Участница конкурса красоты среди трансгендеров, прошедшего в Бангкоке, ждет выхода на сцену.
Феминистка на митинге, приуроченному к Дню женской солидарности, в Санкт-Петербурге.
Группа нелегальных мигрантов сдается патрулю пограничной службы на границе Мексики и США.
Американский самолет "Хокай" совершает посадку на палубу французского авианосца "Шарль де Голль" в Средиземном море.
Машина несется по ледяной дороге, проходящей по реке Енисей.
Фото у статуи "Бесстрашной девочки" на Таймс-сквер в Нью-Йорке.
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский на предвыборном мероприятии в Киеве.