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Картинки дня: 9 марта 2019 года, суббота

Киевские полицейские задерживают мужчину, пытавшегося сорвать марш феминисток и представителей ЛГБТ-сообщества в центре столицы Украины.

Мальчик выглядывает из грузовика, перевозящего беженцев в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Участница конкурса красоты среди трансгендеров, прошедшего в Бангкоке, ждет выхода на сцену.

Феминистка на митинге, приуроченному к Дню женской солидарности, в Санкт-Петербурге.

Группа нелегальных мигрантов сдается патрулю пограничной службы на границе Мексики и США.

Американский самолет "Хокай" совершает посадку на палубу французского авианосца "Шарль де Голль" в Средиземном море.

Машина несется по ледяной дороге, проходящей по реке Енисей.

Фото у статуи "Бесстрашной девочки" на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский на предвыборном мероприятии в Киеве.
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