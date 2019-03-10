Картинки дня: 10 марта 2019 года, воскресенье
В Сочи гостей масленичных праздников угощали блином с гигантской сковородки.
В Киеве националисты вновь устроили массовую потасовку с полицейскими.
Собака породы афганская борзая и её хозяйка за кулисами престижной выставки в Нью-Йорке.
Пик Масленичных гуляний на Красной площади в Москве.
На этапе Кубка мира в норвежском Хольменколлене российские лыжники заняли весь пьедестал почета.
Феминистка оставляет надпись на освещении площади во время шествия в Мехико.
Участница марша феминисток в честь 8 марта в Нью-Йорке.
Традиционный индийский сари с принтом в честь премьер-министра Нарендры Мори.
В Алжире продолжаются уличные митинги протеста против решения действующего президента страны пойти на пятые выборы.