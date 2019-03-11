Картинки дня: 11 марта 2019 года, понедельник

Полицейские Каракаса задерживают участника уличной банды,занимавшейся мародерством на фоне энергетического кризиса в столице Венесуэлы.

Родственники жертв самолета, разбившегося в Эфиопии, в главном аэропорту страны. В результате крушения Боинга погибли 159 человек.

Плакат на амстердамском митинге против всемирного климатического кризиса: "Жизнь на Марсе? Нет, спасибо!".

Буддийские монахи вышли на улицы Дели в 60-летнюю годовщину массового восстания тибетцев против войск КНР 1959 года.

Взятие снежного городка в кульминации масленичных гуляний под Москвой.

Фанат во время гамбургского футбольного дерби, в котором сыграли "Санкт-Паули" и "ФК Гамбург".

Традиционные масленичные конкурсы на главной площади Владивостока.

В Москве прошел митинг под лозунгами "За свободный интернет".

Киевлянка проходит мимо палатки с агитацией кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко.