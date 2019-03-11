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Картинки дня: 12 марта 2019 года, вторник

В самом центре Киева мощным порывом ветра с жилого здания снесло крышу. Пострадали три автомобиля, припаркованные неподалеку.

Семья стюардессы, разбившейся на "Боинге" авиакомпании Ethiopian в воскресенье, оплакивает свою утрату.

На юге мятежного мусульманского штата Кашмир прошли похороны мужчины, убитого индийскими солдатами.

В Японии вспомнили жертв землетрясения 2011 года, когда толчки и цунами унесли свыше 15 тысяч жизней.

В швейцарском Базеле прошел один из самых необычных европейских карнавалов.

В Дели прошел митинг в память об освободительном восстании тибетцев 1959 года.

Пара собак породы пудель на престижной выставке в Нью-Йорке.

Чемпионат мира по шорт-треку стартовал в болгарской Софии.

В Англии во время принципиального дерби в Бирмингеме между "Астон Виллой" и "Бирмингемом" один из болельщиков выбежал на поле и со спины ударил футболиста.
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