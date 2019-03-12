Картинки дня: 13 марта 2019 года, среда

На склонах Андорры прошли заезды финала Кубка мира по горнолыжному спорту.

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель и канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине.

Премьер-министр Дмитрий Медведев сфотографировался на память с российскими хоккеистами, завоевавшими "золото" домашней Универсиады.

Власти Индии задержали часть протестующих сторонников свободного Тибета у посольства КНР в Дели.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в Москве переговоры со своей австрийской коллегой Карин Кнайсль.

Актриса Ева Грин на голливудской премьере фильма режиссера Тима Бертона "Дамбо" (Dumbo).

После крушения лайнера в Эфиопии акции компании Boeing на Нью-Йоркской бирже упали более чем на 9%.

Мадридский «Реал» объявил о возвращении на пост главного тренера француа Зинедина Зидана. Он подписал контракт до июня 2022 года.

Европейская компания Airbus представила в немецком Ингольштадте прототип первого летающего такси – CityAirbus.