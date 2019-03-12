Фотогалереи
Картинки дня: 13 марта 2019 года, среда

На склонах Андорры прошли заезды финала Кубка мира по горнолыжному спорту.

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель и канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине.

Премьер-министр Дмитрий Медведев сфотографировался на память с российскими хоккеистами, завоевавшими "золото" домашней Универсиады.

Власти Индии задержали часть протестующих сторонников свободного Тибета у посольства КНР в Дели.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в Москве переговоры со своей австрийской коллегой Карин Кнайсль.

Актриса Ева Грин на голливудской премьере фильма режиссера Тима Бертона "Дамбо" (Dumbo).

После крушения лайнера в Эфиопии акции компании Boeing на Нью-Йоркской бирже упали более чем на 9%.

Мадридский «Реал» объявил о возвращении на пост главного тренера француа Зинедина Зидана. Он подписал контракт до июня 2022 года.

Европейская компания Airbus представила в немецком Ингольштадте прототип первого летающего такси – CityAirbus.
Новости 24
Федеральное правительство утвердило порядок присвоения аэропортам, вокзалам и портам имен знаменитостей
В Еврокомиссии не исключают проведение "жесткого" Brexit
Американские военные за четыре года съели крабов и лобстеров на 55 миллионов долларов
Названы регионы России с самой большой численностью населения
В Калифорнии планируют ввести мораторий на смертную казнь
Под Самарой ликвидировали боевика, планировавшего устроить теракт
Парламент Франции принял закон о противодействии участникам протестов
Пиар-менеджер Началовой оценила ее состояние как "не очень хорошее"
Продолжительность жизни в Москве приблизилась к показателям Кавказа
Не менее девяти человек погибли при разборках наркокартелей в Мексике
Япония планирует вновь продлить санкции против КНДР
Россия призвала британского посла дать четкие ответы по делу Скрипалей
Мадуро намерен просить помощи в расследовании атаки на энергосистему
Юрист назвала нарушением гражданских прав недопуск журналистов RT на митинг
В России могут расширить круг лиц, кому может позвонить задержанный
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал 1000 очков в НХЛ
Погода в Москве на 13 марта 2019 года: температура снова ушла в минус
Актрису из "Отчаянных домохозяек" арестовали по делу о коррупции
Конгресс США одобрил законопроект, обязывающий разведку США раскрыть доходы Путина
Япония считает неприемлемыми учения ВС России на юге Курил
Курьеры «Яндекс.Еды» и Delivery Club устроили драку в центре Москвы
Ученые из РФ и США обсудили ряд проектов
В США двухмоторный самолет упал на жилой дом