Картинки дня: 14 марта 2019 года, четверг

В одном из клубов Бруклина занятия йогой проходят под присмотром местных котиков.
Девять человек погибли в результате стрельбы в одной из школ Рио-де-Жанейро.
Развлечения на льду Байкала в районе поселка Листвянка.
Жители столицы Венесуэлы отправляются домой с канистрами воды.
Продавщица цветов в городе Сан-Хосе, Коста-Рика.
Противник Брэксита выкрикивает лозунги у здания парламента в Лондоне.
Космонавт Алексей Овчинин и астронавты Ник Хейг и Кристина Кук отправятся 14 марта на МКС.
В Нигерии во время уроков обрушилось здание школы, оставив под завалами около сотни учеников.
По всему миру страны запрещают эксплуатацию и полеты по своей территории самолетов Boeing-737 MAX 8. На фото - опломбированный лайнер в аэропорту Джакарты.