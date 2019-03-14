Картинки дня: 14 марта 2019 года, четверг

В одном из клубов Бруклина занятия йогой проходят под присмотром местных котиков.

Девять человек погибли в результате стрельбы в одной из школ Рио-де-Жанейро.

Развлечения на льду Байкала в районе поселка Листвянка.

Жители столицы Венесуэлы отправляются домой с канистрами воды.

Продавщица цветов в городе Сан-Хосе, Коста-Рика.

Противник Брэксита выкрикивает лозунги у здания парламента в Лондоне.

Космонавт Алексей Овчинин и астронавты Ник Хейг и Кристина Кук отправятся 14 марта на МКС.

В Нигерии во время уроков обрушилось здание школы, оставив под завалами около сотни учеников.

По всему миру страны запрещают эксплуатацию и полеты по своей территории самолетов Boeing-737 MAX 8. На фото - опломбированный лайнер в аэропорту Джакарты.