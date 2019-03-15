Картинки дня: 15 марта 2019 года, пятница

Как минимум 30 человек погибли в результате атаки террористов на мечети новозеландского города Крайстчерч.
Ракета "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-12" с очередным экипажем МКС успешно стартовала с космодрома Байконур.
Музыканты Кейси Масгрейвс и Крис Мартин во время выступления на церемонии вручения наград iHeartRadio.
Криминалисты работают на месте убийства мафиози Франческо "Фрэнки Бой" Кали в Нью-Йорке.
"Я не европеец" - написано у этого сторонника выхода Британии у ЕС во время пикета в Лондоне.
Тереза Мэй реагирует на шутку в стенах британского парламента во время обсуждения вопроса Брексита.
Подводная лодка "Краснодар" Черноморского флота России в четверг прошла через пролив Босфор в сопровождении кораблей турецкой береговой охраны.
В аэропорту Лиона, Франция, робот занят перемещением на стоянку автомобиля, оставленного посетителем в специальной зоне.
Клуб "Краснодар" не смог дома победить испанскую "Валенсию" и вылетел из розыгрыша Лиги Европы УЕФА.