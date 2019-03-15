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Картинки дня: 15 марта 2019 года, пятница

Как минимум 30 человек погибли в результате атаки террористов на мечети новозеландского города Крайстчерч.

Ракета "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-12" с очередным экипажем МКС успешно стартовала с космодрома Байконур.

Музыканты Кейси Масгрейвс и Крис Мартин во время выступления на церемонии вручения наград iHeartRadio.

Криминалисты работают на месте убийства мафиози Франческо "Фрэнки Бой" Кали в Нью-Йорке.

"Я не европеец" - написано у этого сторонника выхода Британии у ЕС во время пикета в Лондоне.

Тереза Мэй реагирует на шутку в стенах британского парламента во время обсуждения вопроса Брексита.

Подводная лодка "Краснодар" Черноморского флота России в четверг прошла через пролив Босфор в сопровождении кораблей турецкой береговой охраны.

В аэропорту Лиона, Франция, робот занят перемещением на стоянку автомобиля, оставленного посетителем в специальной зоне.

Клуб "Краснодар" не смог дома победить испанскую "Валенсию" и вылетел из розыгрыша Лиги Европы УЕФА.
Новости 24
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В российском посольстве в Новой Зеландии подтвердили, что россиян в мечети не было
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