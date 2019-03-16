Фотогалереи
Картинки дня: 16 марта 2019 года, суббота

Жители китайского города Нанкин любуются цветущей вишней

В Тайланде проходит фестиваль религиозной татуировки

В берлинском зоопарке впервые показали посетителям малыша белого медведя

«Желтые жилеты» перекрыли движение на Елисейских Полях перед началом 18-й акции протеста

В Индии начали отмечать Холи, праздник весны. В этот день люди танцуют и поют, жгут костры и посыпают друг друга разноцветными красками

В Крыму отмечают пятилетие воссоединения Крыма с Россией

Новый полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство в Калининградской области

В немецком Дюссельдорфе прошла акция «Остановите глобальное потепление»

Во время атаки на мечети в Новой Зеландии погибли 40 человек, ещё 20 пострадавших получили серьёзные ранения
Новости 24