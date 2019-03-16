Картинки дня: 16 марта 2019 года, суббота

Жители китайского города Нанкин любуются цветущей вишней
В Тайланде проходит фестиваль религиозной татуировки
В берлинском зоопарке впервые показали посетителям малыша белого медведя
«Желтые жилеты» перекрыли движение на Елисейских Полях перед началом 18-й акции протеста
В Индии начали отмечать Холи, праздник весны. В этот день люди танцуют и поют, жгут костры и посыпают друг друга разноцветными красками
В Крыму отмечают пятилетие воссоединения Крыма с Россией
Новый полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство в Калининградской области
В немецком Дюссельдорфе прошла акция «Остановите глобальное потепление»
Во время атаки на мечети в Новой Зеландии погибли 40 человек, ещё 20 пострадавших получили серьёзные ранения