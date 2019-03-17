Картинки дня: 17 марта 2019 года, воскресенье

В Париже активизировались протесты «желтых жилетов». На 18-й неделе манифестанты вновь начали атаковать автомобили и магазины, расположенные рядом с Триумфальной аркой

В штате Уттар-Прадеш в Индии отмечают праздник весны - Холи. В этот день люди веселятся и обсыпают друг друга красками

В Нью-Йорке прошел парад по случаю Дня святого Патрика

Сборная России по биатлону в составе Матвея Елисеева, Никиты Поршнева, Дмитрия Малышко и Александра Логинова заняла третье место в эстафете на чемпионате мира в Эстерсунде

Север Великобритании завалило снегом

Байкеры отмечают годовщину референдума в Крыму масштабным мотопробегом по полуострову

Активисты «Национального корпуса» устроили акцию протеста в центре Киева, на которую собрались около двух тысяч человек, недовольных действующей властью

Обрушившийся на штат Небраска циклон вызвал сильнейшее наводнение

В Крыму продолжаются торжества по случаю пятилетия воссоединения с Россией