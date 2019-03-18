Картинки дня: 18 марта 2019 года, понедельник

Число погибших в результате наводнений и оползней, вызванных ливнями, которые обрушились в последние дни на индонезийскую провинцию Папуа, достигло 77 человек
Футболисты «Барселоны» разгромили «Бетис» в матче 28-го тура чемпионата Испании. Встреча в Севилье завершилась со счетом 4:1. В составе гостей хет-трик оформил аргентинский форвард Лионель Месси
Биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт завоевала серебро в масс-старте на чемпионате мира и принесла женской сборной России первую медаль этого турнира
На трассе «Альберт-Парк» в Мельбурне завершился первый этап чемпионата мира в классе «Формула-1» — Гран-при Австралии. Пилот «Рено» Даниэль Риккардо уже на старте разбил болид и прекратил гонку досрочно
В Минске прошли показательные учения белорусского спецназа
На Елисейских полях в Париже устраняют последствия погромов во время акции "желтых жилетов". Во многих зданиях выбиты стекла, некоторые из банков, магазинов и ресторанов оказались разграблены или разгромлены
Сход оползня в провинции Шаньси на севере Китая привел к гибели десяти человек и обрушению жилого здания, еще десять человек пропали без вести
Участники очередной акции протеста против политики президента Сербии Александра Вучича прорвали полицейское оцепление возле президентского дворца в Белграде
В метро Гонконга столкнулись поезда. Авария произошла возле станции "Сентрал" в деловом центре города во время тестирования новой сигнальной системы