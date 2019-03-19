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Картинки дня: 19 марта 2019 года, вторник

Рекордное наводнение переживает американский штат Небраска: там разлились реки Миссури, Платт и Элкхорн. Власти 44 городов объявили чрезвычайное положение

В Японии начала свою работу Неделя высокой моды

Международная коалиция во главе с США осуществила авиаудар по сирийской провинции Дейр-эз-Зор

В Центральном Китае зацвела вишня

В Париже устраняют последствия погромов во время акции «желтых жилетов»

Владимир Путин посетил Севастополь, где принял участие в торжествах по случаю пятилетия воссоединения с Россией

Тысячи студентов в Новой Зеландии почтили память погибших при стрельбе в мечетях

Голландская полиция арестовала в городе Утрехт 37-летнего уроженца Турции Гёкмена Таныша, который подозревается в убийстве трех человек в городском трамвае

Руководитель грозненского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюб Титиев осужден на четыре года колонии-поселения по обвинению в хранении марихуаны
Новости 24
Чайка пообещал разобраться со случаями длительного содержания под стражей бизнесменов
Путин заявил о том, что Генпрокуратура должна реагировать на нарушения прав бизнеса
Путин призвал применять аресты в соответствии с тяжестью обвинения
Умерла Андреа Поллок - трехкратная олимпийская чемпионка по плаванию
Американские врачи посоветовали пенсионеркам вставать с дивана минимум на пять часов в день
Путин выступил за более эффективную защиту прав предпринимателей
Госдума одобрила законопроект, расширяющий полномочия Счетной палаты
ЦБ: Чаще всего деньги выводят в тень представители строительных компаний
В Кремле рассказали об ожиданиях от итогов выборов президента Украины
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В Минфине сообщили о масштабных сокращениях чиновников
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Совет ЕС утвердил ряд мер на случай Brexit без соглашения
В одном из кафе на Арбате в Москве произошло задымление
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Неизвестные обстреляли здание кадетского корпуса в Москве
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Хуциева
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В Госдуме не подержали идею с созданием мобильного приложения о российских винах
Прощание с Марленом Хуциевым состоится 21 марта в Москве
Главы МИД России и Ирана обсудили ситуацию в Венесуэле