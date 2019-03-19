Картинки дня: 19 марта 2019 года, вторник

Рекордное наводнение переживает американский штат Небраска: там разлились реки Миссури, Платт и Элкхорн. Власти 44 городов объявили чрезвычайное положение
В Японии начала свою работу Неделя высокой моды
Международная коалиция во главе с США осуществила авиаудар по сирийской провинции Дейр-эз-Зор
В Центральном Китае зацвела вишня
В Париже устраняют последствия погромов во время акции «желтых жилетов»
Владимир Путин посетил Севастополь, где принял участие в торжествах по случаю пятилетия воссоединения с Россией
Тысячи студентов в Новой Зеландии почтили память погибших при стрельбе в мечетях
Голландская полиция арестовала в городе Утрехт 37-летнего уроженца Турции Гёкмена Таныша, который подозревается в убийстве трех человек в городском трамвае
Руководитель грозненского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюб Титиев осужден на четыре года колонии-поселения по обвинению в хранении марихуаны