Картинки дня: 19 марта 2019 года, вторник

Рекордное наводнение переживает американский штат Небраска: там разлились реки Миссури, Платт и Элкхорн. Власти 44 городов объявили чрезвычайное положение

В Японии начала свою работу Неделя высокой моды

Международная коалиция во главе с США осуществила авиаудар по сирийской провинции Дейр-эз-Зор

В Центральном Китае зацвела вишня

В Париже устраняют последствия погромов во время акции «желтых жилетов»

Владимир Путин посетил Севастополь, где принял участие в торжествах по случаю пятилетия воссоединения с Россией

Тысячи студентов в Новой Зеландии почтили память погибших при стрельбе в мечетях

Голландская полиция арестовала в городе Утрехт 37-летнего уроженца Турции Гёкмена Таныша, который подозревается в убийстве трех человек в городском трамвае

Руководитель грозненского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюб Титиев осужден на четыре года колонии-поселения по обвинению в хранении марихуаны