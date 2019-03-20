Картинки дня: 20 марта 2019 года, среда

Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли короткую программу на чемпионате мира. Спортсмены из России при этом установили новый мировой рекорд
В Валенсии завершается традиционный весенний праздник Фальяс, который ежегодно отмечается в середине марта. Кулминацией торжеств стал фестиваль огня
Индия продолжает отмечать Холи, праздник весны и красок
В Белоруссию с зимовки вернулись журавли
Жители Утрехта продолжают приносить цветы к месту, где накануне террорист расстрелял пассажиров в трамвае
Неделя высокой моды продолжает свою работу в Токио
Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана и принёс торжественную присягу
Лесные пожару бушуют в окрестностях венесуэльской столицы
Власти 44 городов штата Небраска объявили ЧП из-за наводнения