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Картинки дня: 20 марта 2019 года, среда

Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли короткую программу на чемпионате мира. Спортсмены из России при этом установили новый мировой рекорд

В Валенсии завершается традиционный весенний праздник Фальяс, который ежегодно отмечается в середине марта. Кулминацией торжеств стал фестиваль огня

Индия продолжает отмечать Холи, праздник весны и красок

В Белоруссию с зимовки вернулись журавли

Жители Утрехта продолжают приносить цветы к месту, где накануне террорист расстрелял пассажиров в трамвае

Неделя высокой моды продолжает свою работу в Токио

Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана и принёс торжественную присягу

Лесные пожару бушуют в окрестностях венесуэльской столицы

Власти 44 городов штата Небраска объявили ЧП из-за наводнения
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