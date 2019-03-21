Фотогалереи
Картинки дня: 21 марта 2019 года, четверг

Сразу две медали завоевали российские фигуристы в парном катании на Чемпионате мира. Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали вторыми, а Наталья Забияко и Александр Энберт третьими. Впереди наших оказались только китайцы - Суй Вэньцзин и Хань Цун

Иудеи отмечают Пурим. Это праздник спасения евреев от истребления. Ему более 2 тысяч 400 лет

В Индии проходит ежегодный фестиваль Холи — яркий древний праздник, которым встречают весну

Иракские курды отмечают Новруз, праздник прихода весны

Неделя высокой моды продолжает свою работу в Токио

Посетительницы пекинского парка любуются цветущей вишней

В новозеландском городе Крайстчерч проходят похороны погибших в результате массовой стрельбы

Крупное наводнение нанесло сельскому хозяйству штата Небраска ущерб, оцениваемый в более чем $1,3 млрд

Президент России Владимир Путин пригласил представителей бизнеса из Великобритании принять участие в реализации национальных проектов страны
Новости 24
Мандат Алферова передадут депутату Законодательного собрания Красноярского края
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг подал в отставку
Завершился Чемпионат России по гонкам на собачьих упряжках
В Китае ученые клонировали гениальную собаку-детектива
Эксперт: запрет продажи крепкого алкоголя с 21 года положительно повлияют на экономику
Госдума в первом чтении приняла закон об ипотечных каникулах
За минувший год ущерб от коррупции военнослужащих в РФ вырос до 7 млрд рублей
Дан ответ на обвинения, что «Белоруссия подрывает таможенное пространство ЕАЭС»
В Евразийском Союзе отменят роуминг
Каждый третий россиянин столкнулся с нарушением потребительских прав в 2018 году
СК РФ возбудил уголовное дело в отношении первого замглавы подмосковного Чехова
Глава МИД России впервые в истории дипломатических отношений посетит Сан-Марино
Новый президент Казахстана в ближайшее время посетит Россию
США пригрозили Турции отменой поставок истребителей F-35
За географией передвижения всех авто по стране будут следить
Мощный взрыв прогремел на территории химического парка в Китае
ФБР присоединилось к уголовному делу по сертификации Boeing 737 MAX
Синоптики прогнозируют, что лето 2019 года будет теплее обычного
НАТО готовится к размещению большого числа ядерных ракет РФ в Европе
В Совфеде прокомментировали слова Мэй об ответственности парламента за перенос брексита
На Бали мощная волна сбила туристку с утеса
Власти Украины внесли Володина в санкционный список
Сопровождение бомбардировщика США российскими Су-27 попало на видео
Из банковской ячейки в центре Москвы пропали почти 28 млн рублей