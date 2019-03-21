Картинки дня: 21 марта 2019 года, четверг

Сразу две медали завоевали российские фигуристы в парном катании на Чемпионате мира. Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали вторыми, а Наталья Забияко и Александр Энберт третьими. Впереди наших оказались только китайцы - Суй Вэньцзин и Хань Цун
Иудеи отмечают Пурим. Это праздник спасения евреев от истребления. Ему более 2 тысяч 400 лет
В Индии проходит ежегодный фестиваль Холи — яркий древний праздник, которым встречают весну
Иракские курды отмечают Новруз, праздник прихода весны
Неделя высокой моды продолжает свою работу в Токио
Посетительницы пекинского парка любуются цветущей вишней
В новозеландском городе Крайстчерч проходят похороны погибших в результате массовой стрельбы
Крупное наводнение нанесло сельскому хозяйству штата Небраска ущерб, оцениваемый в более чем $1,3 млрд
Президент России Владимир Путин пригласил представителей бизнеса из Великобритании принять участие в реализации национальных проектов страны