Фотогалереи
В Индии проходит ежегодный фестиваль Холи, праздник красок и весны

В Индии проходит ежегодный фестиваль Холи, праздник красок и весны

В Индии проходит ежегодный фестиваль Холи, праздник красок и весны

В Индии проходит ежегодный фестиваль Холи, праздник красок и весны

В Индии проходит ежегодный фестиваль Холи, праздник красок и весны

В Индии проходит ежегодный фестиваль Холи, праздник красок и весны

В Индии проходит ежегодный фестиваль Холи, праздник красок и весны

В Индии проходит ежегодный фестиваль Холи, праздник красок и весны

В Индии проходит ежегодный фестиваль Холи, праздник красок и весны

В Индии проходит ежегодный фестиваль Холи, праздник красок и весны

В Индии проходит ежегодный фестиваль Холи, праздник красок и весны

В Индии проходит ежегодный фестиваль Холи, праздник красок и весны

В Индии проходит ежегодный фестиваль Холи, праздник красок и весны

В Индии проходит ежегодный фестиваль Холи, праздник красок и весны
Новости 24
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