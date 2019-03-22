Картинки дня: 22 марта 2019 года, пятница

В Астане полиция задержала участников несанкционированной акции протеста против переименования города в Нурсултан

Жители Нью-Йорка стали свидетелями полнолуния, которое совпало с днем весеннего равноденствия

В Калифорнии зацвели бесконечные поля садового лютика

Индонезийская авиакомпания Garuda попросила отменить заказ на поставку 49 самолетов Boeing 737 Max 8

Сборная России потерпела поражение в стартовом матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Бельгией. Встреча, проходившая в Брюсселе, завершилась со счётом 3:1

В китайской провинции Цзянсу на химическом заводе произошёл мощный взрыв. Сообщается о 47 жертвах и 640 пострадавших. В радиусе 5 км в зданиях выбило стёкла

Неизвестные бросили гранату в полицейскую будку у посольства Российской Федерации в Афинах, столице Греции. Был нанесен значительный материальный ущерб, но никто не пострадал

Стратегический бомбардировщик США Б-52 приблизился к нашей границе. Тут же в воздух над Балтикой была поднята пара истребителей Су-27. После того, как американское судно было идентифицировано, его заставили изменить траекторию полета под сопровождением

Один из посетителей Третьяковской галереи разделся до нижнего белья и прошел в таком виде по нескольким залам. В это время его сообщник повесил на стену свой рисунок. Нарушителей задержать не удалось