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Картинки дня: 23 марта 2019 года, суббота

На чемпионате мира по фигурному катанию были разыграны медали в танцах на льду. Победу одержал французский дуэт Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерона.

Число жертв взрыва на химической фабрике в индустриальном парке китайского города Яньчжэн увеличилось до 44 человек.

Слезы у стихийного мемориала памяти жертв расстрела прихожан в мечети города Крайстчерч.

Полицейские задерживают участницу уличных протестов в столице Чили, где президенты восьми стран Южной Америки создали новый региональный блок Просур.

Сборная Англии на своем поле одержала крупную победу над чехами в матче первого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Большой десантный корабль ВМФ России "Орск" прошел черноморские пролив Босфор и вошел в акваторию Средиземного моря.

Дальневосточный леопард Кирин в вольере зоопарка Роев Ручей.

В зоопарке Гданьска посетителям показали появившегося на свет альбиноса-пингвинга.

Наталья Поклонская приехала в Макеевку (ДНР) и приняла участие в закладке сквера "Русская весна", посвященного пятилетию возвращения Крыма в состав России.
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