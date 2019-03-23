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В редакции "КП" состоялась встреча участников полярной экспедиции 1969 года. Тогда полярники впервые в мире смогли на лыжах пройти от материка до Северного полюса

В редакции "КП" состоялась встреча участников полярной экспедиции 1969 года. Тогда полярники впервые в мире смогли на лыжах пройти от материка до Северного полюса. Фото Владимира ВЕЛЕНГУРИНА

В редакции "КП" состоялась встреча участников полярной экспедиции 1969 года. Тогда полярники впервые в мире смогли на лыжах пройти от материка до Северного полюса. Фото Владимира ВЕЛЕНГУРИНА

В редакции "КП" состоялась встреча участников полярной экспедиции 1969 года. Тогда полярники впервые в мире смогли на лыжах пройти от материка до Северного полюса. Фото Владимира ВЕЛЕНГУРИНА

В редакции "КП" состоялась встреча участников полярной экспедиции 1969 года. Тогда полярники впервые в мире смогли на лыжах пройти от материка до Северного полюса. Фото Владимира ВЕЛЕНГУРИНА

В редакции "КП" состоялась встреча участников полярной экспедиции 1969 года. Тогда полярники впервые в мире смогли на лыжах пройти от материка до Северного полюса. Фото Владимира ВЕЛЕНГУРИНА

В редакции "КП" состоялась встреча участников полярной экспедиции 1969 года. Тогда полярники впервые в мире смогли на лыжах пройти от материка до Северного полюса. Фото Владимира ВЕЛЕНГУРИНА

В редакции "КП" состоялась встреча участников полярной экспедиции 1969 года. Тогда полярники впервые в мире смогли на лыжах пройти от материка до Северного полюса. Фото Владимира ВЕЛЕНГУРИНА

В редакции "КП" состоялась встреча участников полярной экспедиции 1969 года. Тогда полярники впервые в мире смогли на лыжах пройти от материка до Северного полюса. Фото Владимира ВЕЛЕНГУРИНА

В редакции "КП" состоялась встреча участников полярной экспедиции 1969 года. Тогда полярники впервые в мире смогли на лыжах пройти от материка до Северного полюса. Фото Владимира ВЕЛЕНГУРИНА

В редакции "КП" состоялась встреча участников полярной экспедиции 1969 года. Тогда полярники впервые в мире смогли на лыжах пройти от материка до Северного полюса. Фото Владимира ВЕЛЕНГУРИНА

В редакции "КП" состоялась встреча участников полярной экспедиции 1969 года. Тогда полярники впервые в мире смогли на лыжах пройти от материка до Северного полюса

В редакции "КП" состоялась встреча участников полярной экспедиции 1969 года. Тогда полярники впервые в мире смогли на лыжах пройти от материка до Северного полюса

В редакции "КП" состоялась встреча участников полярной экспедиции 1969 года. Тогда полярники впервые в мире смогли на лыжах пройти от материка до Северного полюса

В редакции "КП" состоялась встреча участников полярной экспедиции 1969 года. Тогда полярники впервые в мире смогли на лыжах пройти от материка до Северного полюса

В редакции "КП" состоялась встреча участников полярной экспедиции 1969 года. Тогда полярники впервые в мире смогли на лыжах пройти от материка до Северного полюса

В редакции "КП" состоялась встреча участников полярной экспедиции 1969 года. Тогда полярники впервые в мире смогли на лыжах пройти от материка до Северного полюса

В редакции "КП" состоялась встреча участников полярной экспедиции 1969 года. Тогда полярники впервые в мире смогли на лыжах пройти от материка до Северного полюса

В редакции "КП" состоялась встреча участников полярной экспедиции 1969 года. Тогда полярники впервые в мире смогли на лыжах пройти от материка до Северного полюса

В редакции "КП" состоялась встреча участников полярной экспедиции 1969 года. Тогда полярники впервые в мире смогли на лыжах пройти от материка до Северного полюса
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