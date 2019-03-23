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Картинки дня: 24 марта 2019 года, воскресенье

Лондон стал местом проведения массового шествия противников Брэксита.

Ракеты и парад в честь Дня Республики в столице Пакистана.

На крупной выставке домашних любимцев в Риге.

Президент Турции Реджеп Эрдоган принял участие в муниципальном предвыборном митинге в Анкаре.

Число жертв наводнения, вызванного тропическим циклоном «Идай» в Мозамбике превысило 400 человек.

В Киеве прошел многотысячный антикоррупционный митинг.

Власти КНР заявили о повреждении трех тысяч домов в результате взрыва на химическом заводе в китайской провинции Цзянсу.

КПРФ провела в крупнейших городах страны митинги в рамках всероссийской акции против ухудшения жизни граждан.

Российские фигуристы Виктория Синицына и Никита Кацалапов завоевали серебряную медаль в соревнованиях танцевальных пар на чемпионате мира в Японии.
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