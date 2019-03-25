Картинки дня: 25 марта 2019 года, понедельник

Курды отпраздновали праздник весны Навруз на улицах Стамбула.
Сотни тысяч китайцев наводнили улицы Нанкина в дни цветения вишни.
Художник Дебора Кастильо провела акцию "НедоБразилия, НедоВенесуэла", вылизав ботинки человека в военной форме.
В Аргентине правозащитники отметили годовщину государственного переворота 1976 года.
Таксист проносится по морской набережной Гаваны во время шторма.
Сторонник президента США Дональда Трампа на площади Таймс сквер в Нью-Йорке.
Глава КНР Си Цзиньпин встретился в Ницце с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Сборная России по футболу в гостях разгромила Казахстан в матче второго тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
Болельщики сборной Казахстана во время игры против команды России.