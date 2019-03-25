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Картинки дня: 25 марта 2019 года, понедельник

Курды отпраздновали праздник весны Навруз на улицах Стамбула.

Сотни тысяч китайцев наводнили улицы Нанкина в дни цветения вишни.

Художник Дебора Кастильо провела акцию "НедоБразилия, НедоВенесуэла", вылизав ботинки человека в военной форме.

В Аргентине правозащитники отметили годовщину государственного переворота 1976 года.

Таксист проносится по морской набережной Гаваны во время шторма.

Сторонник президента США Дональда Трампа на площади Таймс сквер в Нью-Йорке.

Глава КНР Си Цзиньпин встретился в Ницце с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Сборная России по футболу в гостях разгромила Казахстан в матче второго тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

Болельщики сборной Казахстана во время игры против команды России.
Новости 24
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