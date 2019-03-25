Картинки дня: 26 марта 2019 года, вторник

Компания Apple представила на пресс-конференции свои новые сервисы, в частности, телевидение Apple Tv+.
В Белом доме прошел прием в честь победителей Кубка Стенли сезона 2017/18.
Израильские ВВС нанесли серию ракетных ударов по целям в Секторе Газа.
Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямина Нетаньяху в Белом доме подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
В Эстонии прошли памятные мероприятия, приуроченные к 70-й годовщине массовой депортации жителей Прибалтики в Сибирь.
Британский принц Чарльз с супругой Камилой посещают в эти дни Кубу.
Модель во время показа коллекции на Неделе моды в Пекине.
Кот Ларри уютно устроился возле входа в резиденцию премьер-министра Великобритании.
Предвыборная палатка кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко в Киеве.