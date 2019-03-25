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Картинки дня: 26 марта 2019 года, вторник

Компания Apple представила на пресс-конференции свои новые сервисы, в частности, телевидение Apple Tv+.

В Белом доме прошел прием в честь победителей Кубка Стенли сезона 2017/18.

Израильские ВВС нанесли серию ракетных ударов по целям в Секторе Газа.

Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямина Нетаньяху в Белом доме подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

В Эстонии прошли памятные мероприятия, приуроченные к 70-й годовщине массовой депортации жителей Прибалтики в Сибирь.

Британский принц Чарльз с супругой Камилой посещают в эти дни Кубу.

Модель во время показа коллекции на Неделе моды в Пекине.

Кот Ларри уютно устроился возле входа в резиденцию премьер-министра Великобритании.

Предвыборная палатка кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко в Киеве.
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