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Картинки дня: 27 марта 2019 года, среда

Самолеты Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Southwest Airlines выстроились в аэропорту. В США запретили пассажирские перевозки с использованием этих лайнеров, при этом авиакомпаниям дозволено перегонять самолеты этого типа из одного аэропорта в другой.

Туристы любуются маковыми полями в одном из нацпарков Калифорнии.

Британский принц Чарльз с супругой Камиллой принял участие в ралли классических автомобилей в Гаване.

Жительницы Палестины сидят возле развалин своего дома, уничтоженного ракетами ВВС Израиля.

Вертолеты ВВС ЮАР доставили грузы с гуманитарной помощью в соседний Мозамбик, пострадавший от мощного тропического циклона.

В Горловке (Донецкая народная республика) установили "позорную медаль" в адрес президента Украины Петра Порошенко. Гигантская медаль выкована из украинских снарядов.

В Кремле состоялись переговоры президентов России и Ливана Владимира Путина и Мишеля Ауна, который прибыл в Москву с официальным визитом.

Хуситы Йемена провели митинги в четвертую годовщину начала гражданской войны.

Готовится открытие Боаоского азиатского форума 2019 года, который пройдет 26-29 марта в местечке Боао китайской провинции Хайнань.
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