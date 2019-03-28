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Картинки дня: 28 марта 2019 года, четверг

Противостояние на футбольном поле во время матча 1/4 финала женского Лиги чемпионов УЕФА.

Автомобиль Роллс-Ройс с флагом Евросоюза, припаркованный в центре британской столицы.

Противница брэксита смеется над аргументами его сторонников у здания парламента в Лондоне.

В заснеженном Киеве проходят последние дни предвыборной кампании кандидатов в президенты.

Мэр Москвы Сергей Собянин и президент Путин посетили Олимпийский центр синхронного плавания Анастасии Давыдовой.

Рабочие завода "Форд" в городе Всеволожске. Накануне автогигант заявил о прекращении производства легковых автомобилей в России.

Палестинцы выстраивают баррикады из горящих покрышек на Западном берегу реки Иордан.

В Токио в самом разгаре сезон цветения сакуры.

Талисман чемпионата Европы по футболу 2020 Скиллзи приехал в Петербург и погонял мяч на стадионе "Газпром-Арена".
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