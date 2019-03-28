Картинки дня: 28 марта 2019 года, четверг

Противостояние на футбольном поле во время матча 1/4 финала женского Лиги чемпионов УЕФА.
Автомобиль Роллс-Ройс с флагом Евросоюза, припаркованный в центре британской столицы.
Противница брэксита смеется над аргументами его сторонников у здания парламента в Лондоне.
В заснеженном Киеве проходят последние дни предвыборной кампании кандидатов в президенты.
Мэр Москвы Сергей Собянин и президент Путин посетили Олимпийский центр синхронного плавания Анастасии Давыдовой.
Рабочие завода "Форд" в городе Всеволожске. Накануне автогигант заявил о прекращении производства легковых автомобилей в России.
Палестинцы выстраивают баррикады из горящих покрышек на Западном берегу реки Иордан.
В Токио в самом разгаре сезон цветения сакуры.
Талисман чемпионата Европы по футболу 2020 Скиллзи приехал в Петербург и погонял мяч на стадионе "Газпром-Арена".