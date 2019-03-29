Картинки дня: 29 марта 2019 года, пятница

Сторонники президента Трампа слушают выступление своего кумира в городе Гран Рапидс, штат Мичиган.
Британский принц Чарльз общается с игуаной во время посещения Каймановых островов.
Украинская художница Дарья Марченко работает над портретом Петра Порошенко, выполненным из оберток шоколадных конфет "Рошен".
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер лишился приставки "исполняющий обязанности" и подписал полноценный контракт с клубом.
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил Владимиру Путину орловского скакуна.
Работы по размещению политических предвыборных плакатов на улицах Иерусалима.
В красноярском зоопарке Роев Ручей мишке поручили предсказать исход выборов президента Украины. Косолапый поставил на Порошенко.
Солдаты почетного караула Киргизии маршируют по роще после церемонии встречи президента России Владимира Путина.
Посетители необычного пекинского VR-кинотеатра смотрят фильмы.