Картинки дня: 30 марта 2019 года, суббота

В сиднейском зоопарке впервые представили малышей суматранского тигра
В Тель-Авиве прошла ежегодная гонка в грязи. В соревновании приняли участие сотни желающих со всего мира.Участникам нужно было преодолеть 13-километровую трассу и больше 20 препятствий
Фанаты британского музыканта группы Prodigy Кейта Флинта собрались в Эссексе на его похороны
Вчера на сравнительно небольшом расстоянии от границ Российской Федерации, были замечены сразу пять американских стратегических бомбардировщиков B-52
Венесуэла получила первую партию медикаментов, прибывшую из Китая в качестве гуманитарной помощи
На Украине наступил "день тишины" перед президентскими выборами. С этого момента официально запрещена любая агитация
В столице Индонезии открылась Неделя моды
Знаменитую британскую группу The Cure включили в Зал славы рок-н-ролла в Нью-Йорке
В Калифорнии зацвели вишневые сады