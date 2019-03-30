Картинки дня: 30 марта 2019 года, суббота

В сиднейском зоопарке впервые представили малышей суматранского тигра

В Тель-Авиве прошла ежегодная гонка в грязи. В соревновании приняли участие сотни желающих со всего мира.Участникам нужно было преодолеть 13-километровую трассу и больше 20 препятствий

Фанаты британского музыканта группы Prodigy Кейта Флинта собрались в Эссексе на его похороны

Вчера на сравнительно небольшом расстоянии от границ Российской Федерации, были замечены сразу пять американских стратегических бомбардировщиков B-52

Венесуэла получила первую партию медикаментов, прибывшую из Китая в качестве гуманитарной помощи

На Украине наступил "день тишины" перед президентскими выборами. С этого момента официально запрещена любая агитация

В столице Индонезии открылась Неделя моды

Знаменитую британскую группу The Cure включили в Зал славы рок-н-ролла в Нью-Йорке

В Калифорнии зацвели вишневые сады