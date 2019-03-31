Картинки дня: 31 марта 2019 года, воскресенье

На Украине сегодня проходят выборы президента страны

Около 40 тысяч палестинцев вышли на протесты в секторе Газа на границе с Израилем. Акция приурочена к первой годовщине «Великого марша возвращения» — кампании антиизраильских демонстраций

Слонята нежатся в грязи в одном из национальных парков Тайланда

В Берлине зацвели вишни

«Страсбург» обыграл «Генгам» в серии пенальти и завоевал Кубок французской футбольной лиги

Йосемитский национальный парк в США украсила великолепная радуга

Сегодня ночью в Кремле и на Красной площади погас свет в рамках акции «Час Земли»

Протесты в Барселоне закончились беспорядками. Левые радикалы попытались сорвать митинг правой партии VOX под лозунгом "Каталония за Испанию"

Четыре бомбардировщика B-52 летали над Норвежским, Балтийским и Средиземным морями в близи российской границы