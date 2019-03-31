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Картинки дня: 31 марта 2019 года, воскресенье

На Украине сегодня проходят выборы президента страны

Около 40 тысяч палестинцев вышли на протесты в секторе Газа на границе с Израилем. Акция приурочена к первой годовщине «Великого марша возвращения» — кампании антиизраильских демонстраций

Слонята нежатся в грязи в одном из национальных парков Тайланда

В Берлине зацвели вишни

«Страсбург» обыграл «Генгам» в серии пенальти и завоевал Кубок французской футбольной лиги

Йосемитский национальный парк в США украсила великолепная радуга

Сегодня ночью в Кремле и на Красной площади погас свет в рамках акции «Час Земли»

Протесты в Барселоне закончились беспорядками. Левые радикалы попытались сорвать митинг правой партии VOX под лозунгом "Каталония за Испанию"

Четыре бомбардировщика B-52 летали над Норвежским, Балтийским и Средиземным морями в близи российской границы
Новости 24
Самолет рейса Москвы-Будапешт смог приземлиться лишь с третьей попытки
Правительственная комиссия поддержала идею приравнять электронные сигареты к обычным
Явка избирателей на подконтрольной Киеву части Донбасса крайне низкая
Юго-Восточную хорду в Москве построят в течение пяти лет
В ЦИК заявили, что выборы президента Украины проходят в штатном режиме
Глава Тувы рассказал о фирменном шашлыке Путина с секретным маринадом
ВСУ открыли интенсивный огонь по Горловке в день выборов на Украине
В Индии потерпел крушение МиГ-27
Комитет избирателей Украины уличил Ляшко в нарушении при голосовании
В Канаде разбился небольшой самолет: пилоту удалось выжить
Премьер-министр Украины Гройсман заработал около 350 тысяч долларов в 2018 году
Пхеньян потребовал расследовать атаку на посольство КНДР в Мадриде
В автомастерской на северо-востоке Венесуэлы прогремел взрыв: двое погибли
Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией в день голосования на Украине
Жертвами пожара на заводе в Китае стали семь человек
В России в ноябре 2019 года введут электронные ПТС
В МВД поступили первые сообщения о нарушениях на выборах президента Украины
Голосование Юрия Бойко на выборах президента Украины 2019: политик первым из основных претендентов на пост главы государства отдал свой голос на избирательном участке
Медведчук призвал власти Украины к урегулированию ситуации в Донбассе
Голосование Виталия Кличко на выборах президента Украины 2019: мэр Киева приехал на участок на велосипеде