Картинки дня: 31 марта 2019 года, воскресенье

На Украине сегодня проходят выборы президента страны
Около 40 тысяч палестинцев вышли на протесты в секторе Газа на границе с Израилем. Акция приурочена к первой годовщине «Великого марша возвращения» — кампании антиизраильских демонстраций
Слонята нежатся в грязи в одном из национальных парков Тайланда
В Берлине зацвели вишни
«Страсбург» обыграл «Генгам» в серии пенальти и завоевал Кубок французской футбольной лиги
Йосемитский национальный парк в США украсила великолепная радуга
Сегодня ночью в Кремле и на Красной площади погас свет в рамках акции «Час Земли»
Протесты в Барселоне закончились беспорядками. Левые радикалы попытались сорвать митинг правой партии VOX под лозунгом "Каталония за Испанию"
Четыре бомбардировщика B-52 летали над Норвежским, Балтийским и Средиземным морями в близи российской границы