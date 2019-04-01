Картинки дня: 1 апреля 2019 года, понедельник

Владимир Зеленский отпраздновал первый день выборов президента Украины в своем штабе матчем в пинг-понг

Гонщик "Феррари" Себастьян Феттель потерпел неудачу во время "Гран-при Бахрейна". Пилот шел в лидерах гонки, но в борьбе с Льюисом Хэмилтоном не справился с управлением

Совладелец авиакомпании S7 Наталия Филева и ее отец погибли в авиакатастрофе в Германии. Частный самолет Epic-LT разбился при заходе на посадку в аэропорту в Франкфурте-на-Майне

Мирный марш в защиту климата в бельгийской столице Брюсселе перерос в беспорядки из-за оказавшихся в толпе «желтых жилетов»

В Мексике вновь активизировался вулкан Попокатепетль. Был зарегистрирован большой выброс пепла на высоту 3 км

Президент Франции Эммануэль Макрон совместно с бывшим главой государства Николя Саркози приехали на плато Гилер, где 75 лет назад погибли около 500 партизан, сражавшихся с немецкими войсками

В Ганновере открылась крупнейшая в мире промышленная выставка Hannover Messe — 2019

В столице Германии из-за забастовки остановился общественный транспорт

По меньшей мере 20 человек погибло в результате возгорания двухэтажного автобуса в Перу. Автобус загорелся прямо на автовокзале. Из-за того, что возгорание началось в задней части машины, люди не смогли спуститься со второго этажа