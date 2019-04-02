Картинки дня: 2 апреля 2019 года, вторник

Два корабля НАТО - фрегат королевских военно-морских сил Канады Toronto и военно-морских сил Испании Santa Maria - вошли в порт Одессы

Недавно появившийся на свет в берлинском зоопарке полярный медвежонок выпущен в общий вольер

Промежуточный доклад о вероятных причинах крушения в Германии частного самолета Epic-LT, на борту которого была совладелица S7 Group Наталия Филева, будет готов через полтора-два месяца

Норвегия находится в снежном плену. Зима пока не спешит отступать

В Лондоне продолжаются акции противников выхода Великобритании из Евросоюза

Окружной военный суд Петербурга приступил к рассматрению уголовное дело в отношении обвиняемых в совершении теракта в метро Северной столицы

Жители Каракаса проводят акции с требованиями восстановить подачу воды и электричества

Губернатор Айовы Ким Рейнольдс предупредила жителей региона о том, что масштабное наводнение на Среднем Западе может быть еще очень далеко от завершения

В Берлине цветут вишневые деревья