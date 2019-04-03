Картинки дня: 3 апреля 2019 года, среда

Компания Ford провела одновременную презентацию родственных кроссоверов Kuga и Escape в Европе и Соединенных Штатах соответственно
Маскарадное платье королевы Виктории, сшитое к костюмированному балу в 1851 году, которое будет представлено на выставке в Букингемском дворце, посвященной 200-летней годовщине со дня рождения королевы Виктории
В Женевских парках зацвели фруктовые деревья
Cамый быстрый человек планеты Усейн Болт поучаствовал в показательном забеге в столице Перу, городе Лима и обогнал мототакси
Национальное учредительное собрание Венесуэлы лишило лидера оппозиции Хуана Гуайдо депутатской неприкосновенности
Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика уведомил Конституционный совет о своей отставке с поста главы государства
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев прибыл с официальным визитом в Северную Корею
В Военно-космической академии имени Можайского в Петербурге прогремел взрыв. В Минобороны РФ сообщили, что в результате взрыва пострадали четверо военнослужащих, их жизни ничего не угрожает
В штате Айова, пострадавшем от крупного наводнения, стихией разрушены зернохранилища