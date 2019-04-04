Картинки дня: 4 апреля 2019 года, четверг

Швейцарию неожиданно завалило снегом

Сильный туман в Сиднее стал причиной задержки десятков внутренних и международных авиарейсов

Число жертв селей и наводнений в Иране выросло до 70 человек. Из 20 провинций Ирана больше всего погибших и пострадавших в результате природного катаклизма в провинциях Фарс

В Японии зацвела знаменитая на весь мир сакура

Владимир Путин принял участие в церемонии открытия предприятия «Мерседес-Бенц» в индустриальном парке «Есипово» в Подмосковье и даже оставил автограф на капоте одной из первых машин

Суд продлил пребывание футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в СИЗО еще на полгода

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

ЦИК огласил окончательные результаты первого тура выборов на Украине. По итогам обработки 100% протоколов лидирует актёр и шоумен Владимир Зеленский. За него проголосовали 30,24 процента избирателей