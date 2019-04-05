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Картинки дня: 5 апреля 2019 года, пятница

Правительство Южной Кореи ввело режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров в провинции Кангвондо. Согласно данным министерства внутренних дел, огонь охватил территорию уже пяти городов

В Пекине зацвели вишни

На севере КНДР возводится новый современный город. С ходом работ ознакомился лидер Северной Кореи Ким Чен Ын

Сильные снегопады прошли в Швейцарии. В некоторых районах страны выпало до 70 см снега

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко сдали анализ крови на наркотики и алкоголь перед дебатами в преддверии второго тура выборов

Корабли, авиация и морская пехота Балтийского флота России провели в Калининградской области учения по высадке десанта на побережье

Илон Маск потерял миллиард долларов за две минуты. Акции Tesla Inc. упали на торгах на 11% на фоне суда с комиссией по ценным бумагам и биржам США

Россия передала Израилю останки сержанта Захарии Баумеля, погибшего 37 лет назад в бою около ливанской деревни Султан-Якуб

Командующий ливийской армией Халифа Хафтар дал войскам приказ к наступлению на Триполи. Он запретил своим военным стрелять по гражданским лицам, а защитников Триполи призвал сложить оружие
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