Картинки дня: 7 апреля 2019 года, воскресенье

Индуистские женщины танцует с мечом во время ежегодного фестиваля Кодунгаллур Бхарани, который чтит индуистскую богиню Бхадракали в храме в городе Кодунгаллур, в южном штате Керала.

Традиционные соревнования по гребле между университетами Оксфорда и Кембриджа на реке Темзе.

Участник гонки на воловьих повозках во время традиционных фестивальных игр перед празднованиями сингальского и тамильского Нового года.

Голландский путешественник Wiebe Wakker на своем электромобиле совершает пробег из Нидерландов в Австралию.

Большой городской марафон в Вене.

Голуби летают перед большим плакатом президента Турции Тайипа Эрдогана в Бурсе, Турция.

В Камбодже отметили кхмерский Новый год заездом на быках.

Юлия Бояринцева, мастер спорта по сноуборду и снежному кайтингу, занимается йогой на покрытом льдом берегу реки Енисей.