Картинки дня: 7 апреля 2019 года, воскресенье

Индуистские женщины танцует с мечом во время ежегодного фестиваля Кодунгаллур Бхарани, который чтит индуистскую богиню Бхадракали в храме в городе Кодунгаллур, в южном штате Керала.
Традиционные соревнования по гребле между университетами Оксфорда и Кембриджа на реке Темзе.
Участник гонки на воловьих повозках во время традиционных фестивальных игр перед празднованиями сингальского и тамильского Нового года.
Голландский путешественник Wiebe Wakker на своем электромобиле совершает пробег из Нидерландов в Австралию.
Большой городской марафон в Вене.
Голуби летают перед большим плакатом президента Турции Тайипа Эрдогана в Бурсе, Турция.
В Камбодже отметили кхмерский Новый год заездом на быках.
Юлия Бояринцева, мастер спорта по сноуборду и снежному кайтингу, занимается йогой на покрытом льдом берегу реки Енисей.