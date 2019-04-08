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Картинки дня: 8 апреля 2019 года, понедельник

Девочки из Конго обедают в гигантском лагере беженцев на границе с США в Тихуане, Мексика.

Необычный забор из старых лыж в Комарово, Санкт-Петербург.

Болельщик клуба "Вулверхэмптон" наблюдает за игрой своей команды во время полуфинала Кубка Англии по футболу.

Прогулка на велосипеде в парке города Никосия, Кипр.

В Логойске, Беларусь, любители сноуборда закрыли сезон веселыми соревнованиями по полетам в бассейн с водой.

Горы стаканчиков лежат у обочины во время проведения Венского марафона.

В Донецке отметили пятилетие создание Донецкой народной республики.

Занятия йогой на весенних берегах Енисея, Красноярск.

Во время встречи Дональда Трампа с членами Ассоциации евреев-республиканцев США в Лас-Вегасе.
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