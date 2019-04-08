Картинки дня: 8 апреля 2019 года, понедельник
Девочки из Конго обедают в гигантском лагере беженцев на границе с США в Тихуане, Мексика.
Необычный забор из старых лыж в Комарово, Санкт-Петербург.
Болельщик клуба "Вулверхэмптон" наблюдает за игрой своей команды во время полуфинала Кубка Англии по футболу.
Прогулка на велосипеде в парке города Никосия, Кипр.
В Логойске, Беларусь, любители сноуборда закрыли сезон веселыми соревнованиями по полетам в бассейн с водой.
Горы стаканчиков лежат у обочины во время проведения Венского марафона.
В Донецке отметили пятилетие создание Донецкой народной республики.
Занятия йогой на весенних берегах Енисея, Красноярск.
Во время встречи Дональда Трампа с членами Ассоциации евреев-республиканцев США в Лас-Вегасе.
Премьер Новой Зеландии: Отчет комиссии по расследованию терактов в Крайстчерче будет готов к концу года