Картинки дня: 9 апреля 2019 года, вторник

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели в понедельник переговоры в Кремле.

На весеннем фестивале в Цюрихе сожгли традиционную фигуру снеговика.

Женская сборная России по хоккею проиграла команде Канады в третьем матче чемпионата мира со счетом 1:5.

Жительница Нью-Йорка проходит сквозь утреннюю дымку центра города.

Похороны бойца, погибшего в ходе боев с войсками генерала Хафтара в Триполи.

Трейдер взирает на монитор во время сессии Нью-Йоркской фондовой биржи.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступает с предвыборной речью на одном из рынков Иерусалима.

Власти Приморья заявили, что всех косаток и белух из "китовой тюрьмы" в бухте Средняя выпустят в океан.

Вождь Северной Кореи Ким Чен Ын посетил обувной магазин в столице страны, где лично ознакомился с ассортиментом.