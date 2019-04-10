Картинки дня: 10 апреля 2019 года, среда

Голосование во время заседания политсовета Коммунистической партии КНДР в Пхеньяне.
Сотрудники пограничной службы задерживают очередного мигранта, незаконно пересекшего границу с Мексикой в штате Техас.
Партия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обеспечила себе победу на внеочередных парламентских выборах в Израиле.
Корейский нападающий клуба "Тоттенхэм Хотспур" Сон Хын Мин указывает на эмблему на груди после забитого в 1/4 финала Лиги чемпионов гола.
Тост премьер-министра Норвегии Эрны Сульберг во время разговора с Владимиром Путиным на полях Арктического форума в Санкт-Петербурге.
Во время митинга сторонников кандидата Владимира Зеленского в центре Киева.
Женская сборная США по хоккею с разгромным счетом 10:0 обыграла Россию в матче группового этапа чемпионата мира в Финляндии.
Семья афганцев проезжает мимо места взрыва у дороги, ведущей к военной авиабазе близ Кабула.