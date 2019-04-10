Фотогалереи
Картинки дня: 10 апреля 2019 года, среда

Голосование во время заседания политсовета Коммунистической партии КНДР в Пхеньяне.

Сотрудники пограничной службы задерживают очередного мигранта, незаконно пересекшего границу с Мексикой в штате Техас.

Партия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обеспечила себе победу на внеочередных парламентских выборах в Израиле.

Корейский нападающий клуба "Тоттенхэм Хотспур" Сон Хын Мин указывает на эмблему на груди после забитого в 1/4 финала Лиги чемпионов гола.

Тост премьер-министра Норвегии Эрны Сульберг во время разговора с Владимиром Путиным на полях Арктического форума в Санкт-Петербурге.

Во время митинга сторонников кандидата Владимира Зеленского в центре Киева.

Женская сборная США по хоккею с разгромным счетом 10:0 обыграла Россию в матче группового этапа чемпионата мира в Финляндии.

Семья афганцев проезжает мимо места взрыва у дороги, ведущей к военной авиабазе близ Кабула.
Новости 24
Зеленский намерен исключить Медведчука из переговоров по Донбассу
Работница ГИБДД четыре года получала зарплату не работая
На юго-востоке Москвы из ювелирного магазина похитили украшения на 5 миллионов рублей
На юго-западе Сирии завершается восстановление плотины
В парламенте России прокомментировали сравнение Крыма и Голанских высот
Нефтегазовые компании могут лишиться налоговых льгот
Трамп обсудил права человека с наследным принцем Саудовской Аравии
Очевидцы сообщили о сбое на оранжевой ветке московского метро
Украина расширила торговые санкции против РФ
Чайка заявил, что Браудер является фигурантом пяти уголовных дел в России
Эксперт предположил, что санкции США против Египта не принесут никаких результатов
В Москве сотрудник турфирмы проиграл деньги клиентов на ставках
Свадебные фотографы назвали признаки скорого развода пары
Названы самые доступные для путешествий на майские праздники страны
СК: Абызов пытался снять средства со своих счетов до их ареста
Более 7,2 тыс. человек погибли при пожарах в России в 2018 году
Госдума приняла законопроект, упрощающий выплаты семьям с детьми
Вдова артиста Дмитрия Марьянова отказалась от госпитализации
Чайка заявил о росте нарушений со стороны следователей за последние 10 лет
Российские наблюдатели не поедут на второй тур выборов на Украине
В Росстате признали, что россияне не знают, как передается ВИЧ
Медведчук признал, что Украина не заинтересована в Минских соглашениях
В Москве электричка сбила пешехода рядом с платформой Тимирязевская
Пентагон заключил контракты на строительство стены на границе с Мексикой
Турция может заключить с Россией еще одну сделку по С-400